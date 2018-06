Após assalto a carro-forte, PM faz barreira nas fronteiras com PE e CE

Após um assalto a carro-forte na cidade de Jaicós, a 364 km de Teresina, na manhã desta sexta-feira (29), a Polícia Militar do Piauí pediu reforços para as PMs dos estados de Pernambuco e Ceará, para fazer barreiras na fronteira do Piauí com os dois estados, com o intuito de capturar a quadrilha envolvida na ação criminosa. A informação foi confirmada pelo comandante de policiamento de Fronteiras, o tenente Gilson Medeiros.

A suspeita é de que a quadrilha tenha se evadido na direção da BR-020, na divisa do Piauí com o estado do Ceará. Um dos carros utilizados na fuga dos criminosos foi encontrado incendiado em uma estrada de terra.

Informações preliminares dão conta que os criminosos teriam utilizado uma arma de grosso calibre capaz de romper a blindagem do carro-forte.

Vários batalhões da PM foram deslocados para a região para auxiliar nas buscas. Além da PM de Jaicós, viaturas dos batalhões de Picos e Fronteiras no Piauí, e de municípios de Pernambuco e Ceará, também estão fazendo diligências na região.

Segundo informações da PM, os policiais adentraram em um matagal em busca dos criminosos. Ainda não há informações sobre a quantia roubada ou as identidades dos assaltantes envolvidos na ação.

