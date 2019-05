Após assalto, dupla é contida pela população e apreendida pela PM

Dois adolescentes foram apreendidos pela Polícia Militar após serem contidos por populares do bairro Parque Piauí, no município de Timon, cidade vizinha a Teresina. A dupla é suspeita de praticar diversos assaltos na região. O fato ocorreu na noite deste domingo (19).





Foto: Reprodução

De acordo com a Polícia Militar do Maranhão, os suspeitos foram identificados como M.D.B.F, de 17 anos, e K.L.D.R, de 14 anos. Após denúncias, a população conteve a dupla até a chegada dos policiais.

Com os adolescentes foi apreendido uma arma de fogo de fabricação caseira, compatível com calibre 32 com uma munição intacta. O material apreendido e os dois adolescentes foram conduzidos à Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis.

Adriana MagalhãesGeici Mello