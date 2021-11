Após acidente, carreta carregada com motos cai dentro de rio em Campo Maior

Uma carreta carregada com motocicletas caiu dentro do Rio Longá, às margens da BR 343, no município de Campo Maior, no Norte do Piauí. O veículo se envolveu em um acidente com um carro de passeio durante a madrugada deste domingo (14). O motorista perdeu o controle, desceu a ribanceira e caiu dentro d’água. O carro menor tombou na pista.

De acordo com o levantamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão lateral entre os veículos aconteceu após um dos condutores invadir a pista contrária. Os levantamentos iniciais, contudo, não foram suficientes para determinar quais dos veículos ariscou realizar a manobra.

“Os policiais estiveram no local do acidente e verificaram que a causa presumível seria a invasão de faixa contrária por um dos veículos (ainda não foi possível identificar qual). A dinâmica do acidente ainda está sendo definida”, comunicou a PRF.

A carreta era dirigida por um homem de 41 anos, quanto o carro de passeio era conduzido por um homem de 51 anos, que seguia com uma passageira de 48 anos. Apesar da força da colisão, o motorista do veículo de carga saiu ileso e os ocupantes do veículo menor tiveram apenas ferimentos leves.

Os envolvidos foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhados para o Hospital Regional de Campo Maior (HRCM).

