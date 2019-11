Segundo denúncia recebida pela Polícia, o casal iniciou há poucos dias a venda de entorpecentes no residencial Dilma Rousseff, localizado na região da Grande Santa Maria da Codipi. Os suspeitos foram identificados como: Gardênia Ferreira Santiago e Hugo Emanuel Rodrigues Leitão. Confirma os detalhes na reportagem do programa Rota do Dia.







Francisco Filho - Repórter Rota do Dia