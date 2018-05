Após 18 anos, filha vinga a morte do pai em Floriano; entenda o caso

O duplo homicídio ocorrido na última sexta-feira (11), Em Floriano, foi motivado por vingança, de acordo com as investigações da Polícia Civil. Os suspeitos pelas morte de Fabrício da Costa Reis e do seu filho Douglas da Silva, de 18 anos, foram identificados como Denis e Francineia, conhecida pelo apelido de Melzinha.



Segundo o delegado Bruno Oliveira, a motivação para o assassinato foi um crime ocorrido há 18 anos. “O Fabrício matou o pai da Melzinha em uma festa. Ele chegou a ficar preso por 12 anos e depois recebeu a liberdade. Quando voltou para a região de Floriano, vivia sendo ameaçado”, afirma o delegado.

A polícia conseguiu chegar até os suspeitos através de depoimentos da família. Em outra ocasião, o irmão de Melzinha já havia tentado matar Fabrício a tiros. A vítima ficou internada mais de um mês no HUT.

O delegado descobriu que a mulher já havia mandado o recado para a vítima, informando que esperava apenas o momento oportuno. “Dois dias antes de ele morrer, familiares de Fabrício viram Francineia e Denis circulando nos arredores da casa”, conta.

A morte de Douglas da Silva, no entanto, não estava nos planos de vingança. Segundo Bruno Oliveira, Fabrício esperava pelo filho, que mora em Arraial, quando foi surpreendido pelos assassinos. O jovem chegou na hora e acabou sendo atingido.

Denis já foi preso, mas está internado porque saiu ferido. Francineia segue foragida.

Nayara Felizardo