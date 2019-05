Ao ser flagrado, traficante tenta esconder drogas nas partes íntimas na BR-343

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na noite desta quinta-feira (23) um homem suspeito de tráfico de entorpecentes. O caso ocorreu na BR-343, no município de Piripiri, localizado na região Norte do Piauí. O suspeito não teve a identidade revelada, sendo reconhecido apenas como um homem de 42 anos.



Segundo informações da PRF, o suspeito estava viajando como passageiro em uma carreta que ia em direção ao estado do Ceará. Com ele, foram encontrados 60 comprimidos de Nobésio Extra Forte, conhecido como “rebite”. O medicamento é utilizado como inibidor de sono.



Foto: Divulgação/PRF

Com a proximidade dos agentes da PRF, o homem ficou nervoso e tentou esconder os comprimidos nas partes íntimas. De acordo com a polícia, o homem revelou que conseguiu os comprimidos no estado do Pará e sua intenção era de repassar o entorpecente no estado do Ceará.

O material apreendido e o suspeito foram encaminhados para a Polícia Civil do município de Piripiri para realização dos procedimentos cabíveis.

Adriana MagalhãesGeici Mello