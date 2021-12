Andarilho invade pista e provoca acidente em Floriano; um homem morreu

Um andarilho que não teve a identidade divulgada é suspeito de ter provocado um grave acidente na BR-230, na cidade de Floriano, a 247 km de Teresina. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu na noite desta quarta-feira (08) e deixou uma vítima fatal.

De acordo com a PRF, a motocicleta com dois ocupantes se deslocava no sentido Nazaré - Floriano quando colidiu com um andarilho que ocupava a faixa no mesmo sentido de circulação. Após a colisão, o condutor da motocicleta perdeu o controle, fazendo com que a motocicleta ocupasse a faixa do sentido contrário e colidisse com um automóvel que trafegava no sentido Floriano - Nazaré. Após a segunda colisão, o condutor da motocicleta, de 23 anos, veio a óbito.

Foto: PRF/PI

O passageiro da motocicleta e o andarilho foram socorridos pelo SAMU, levados até o hospital local e não correm risco de morte. Já o veículo de modelo Onix envolvido no acidente era conduzido um homem de 51 anos, com lesões leves; e com ele havia mais dois passageiros, um homem de 21 anos, lesões leves e uma mulher de 69 anos, ilesa.