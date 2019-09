Alunos são ouvidos na Delegacia por divulgar Fake News sobre ataque

Foram ouvidos, na manhã desta sexta-feira (20), os três estudantes supostamente responsáveis por divulgar informações falsas sobre um suposto atentado a uma escola particular de Teresina. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a investigação está sendo conduzida pela Delegacia do Menor Infrator, coordenada pela delegada Kátia Esteves.



(Foto: Arquivo O Dia)



Em audiência na manhã de hoje, no Complexo de Defesa da Cidadania no bairro Redenção, os jovens acompanhados dos pais foram ouvidos na presença de advogados e de um funcionário da escola. Por serem menores de idade, as identidades dos adolescentes foram preservadas.

Conversas divulgadas nas redes sociais sobre possível atentado. (Foto: Reprodução/Whatsapp)



Os adolescentes, com idades em torno de 14 anos, teriam utilizado imagens de um caso ocorrido no estado de Santa Catarina para afirmar que a escola de Teresina estaria sob ameaça de ataque. Dois são ex-alunos da escola e um foi expulso da instituição de ensino na manhã de hoje.

Segundo o proprietário e diretor do colégio, Expedito Miranda, os estudantes foram identificados pela própria escola e os nomes foram repassados para a Polícia. “Independente de tudo, tomamos medidas de precaução, informamos ao 6º DP e à Delegacia da Infância e da Juventude, também contratamos seguranças particulares”, afirma o diretor.

Entenda o caso

A Polícia Civil está investigando o compartilhamento de mensagens por meio do aplicativo Whatsapp que informavam que uma escola particular de Teresina seria alvo de ataques de quatro indivíduos armados na manhã desta sexta-feira (20). Nas imagens, um grupo de pessoas comenta que iria invadir uma escola com um revólver calibre 38. Segundo o secretário de Segurança Pública, o capitão Fábio Abreu, as imagens são falsas e seriam de um caso ocorrido no estado de Santa Catarina.

Nathalia Amaral