Aluno é baleado dentro de escola na zona Norte; Veja vídeo

Um estudante de 17 anos foi atingido por um disparo de arma de fogo dentro da Unidade Escolar Professor Felismino Freitas, no bairro Mocambinho, zona Norte de Teresina. Segundo informações da Polícia Militar, o caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (29).

De acordo com o tenente Barbosa do 9º Batalhão da Polícia Militar, um homem ainda não identificado perseguiu o jovem em uma motocicleta até as dependências da escola. Em imagens captadas pelo circuito de segurança do colégio, é possível ver o momento em que a vítima corre para dentro da escola e o suspeito saca uma arma.







"Pelas imagens o aluno vinha em uma bicicleta e o elemento atrás em uma moto. O aluno entrou no colégio e o cara puxou a arma e atirou", relata o tenente. A vítima foi atingida de raspão na altura da cintura e passa bem.

O suspeito conduzia uma moto Fan de cor vermelha sem placa. Até o momento a PM não tem informações sobre o autor da tentativa de homicídio.

Estudantes que presenciaram o ocorrido ficaram amedrontados com ação criminosa. A suspeita é de que o caso tratasse de uma tentativa de execução.

Nathalia Amaral