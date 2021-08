Altos: mulher que matou ex-namorado em motel também teria assassinado jovem afogada

A mulher de iniciais S.N.P. (20) suspeita de matar o ex-namorado dentro de um motel no município de Altos, na madrugada desta segunda-feira (23), foi trazida hoje (24) por policiais do 14º Distrito Policial para a Central de Flagrantes, em Teresina. A jovem já passou por audiência de custódia na manhã desta terça, ainda na cidade de origem do crime.



S.N.P já é conhecida da polícia. Aos 16 anos, ela teria se envolvido em um homicídio, assassinando uma outra jovem afogada. Na época, ela negou o crime e que conhecia a vítima.



(Fotos: Reprodução/redes sociais)

O juiz de Altos decretou a prisão preventiva da mulher pelo crime de homicídio, e agora ficará à disposição da Justiça. Ela seguirá para o Instituto Médico Legal (IML), onde irá realizar exame de corpo de delito, seguindo para a Penitenciária Feminina. O chefe de investigações do 14º DP, Henrique Araújo, contou como ocorreu a prisão.



“Essa mulher foi presa na cidade de Altos acusada do crime de Homicídio contra o nacional de nome Johnny. A mesma teria se relacionado com ele, ele teria a deixado e encontrado uma nova namorada. Ele estava no motel com ela e enviou uma foto para a S.N.P, motivo que a deixou com muita raiva. A mulher foi até o local com outra pessoa em uma moto e supostamente efetuou um disparo com arma de fogo contra a cabeça dele”, explica Henrique Araújo.



O chefe de investigação comenta que o homem já foi casado, mas que a ex-mulher não tem relação com o crime, como está sendo divulgado. O policial enfatiza que eles foram casados e tem uma filha, mas estão separados há quatro meses.



A polícia já identificou a pessoa que conduzia a motocicleta e que levou S.N.P até o local do crime. As investigações agora são para saber se o condutor tem alguma ligação direta com a morte de Johnny.



