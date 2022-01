Altos: cinco pessoas morrem após carro cair em riacho

Cinco pessoas morreram e uma escapou com vida após um carro cair em um riacho na zona Rural do município de Altos, localizado a 41 km de Teresina. O acidente ocorreu na madrugada deste sábado (1º).

Segundo o Corpo de Bombeiros de Teresina, chovia muito na região no momento do acidente. Apenas um dos ocupantes do veículo conseguiu sair a tempo do veículo e se salvar. Os outros cinco ocupantes, sendo uma criança de oito anos, duas mulheres, um homem e um adolescente de 14 anos morreram.

Quatro corpos já foram resgatados até o momento. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros estão na região realizando buscas pelo corpo do adolescente, que continua desaparecido.

Aguarde mais informações.

