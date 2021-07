Altos: carreta com milho tomba e carga deixa BR-343 parcialmente interditada

Uma carreta carregada de milho tombou na madrugada desta quinta-feira (01/07), no município de Altos, a 41 km de Teresina, e deixou parte da BR-343 interditada. O acidente aconteceu por volta das 4h30, no Km-311.



(Fotos: Divulgação/PRF)



O veículo AN/TGX 29.440 6X4T estava sendo conduzido por um homem de 26 anos, que não teve o nome divulgado. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender a ocorrência do tipo tombamento com derramamento de carga.

Os policiais estiveram no local do acidente e verificaram que o tombamento ocorreu porque o veículo estava transitando com velocidade incompatível ao local, tendo em vista tratar-se de uma curva acentuada.



O local está com trânsito intenso e parcialmente interditado com previsão de liberação para às 11h, porém, fluindo normalmente.



Com informações da PRF

