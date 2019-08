Agentes da Polícia Rodoviária Federal impedem suicídio na BR 343

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) impediram um suicídio na noite de ontem (18), nas proximidades da unidade operacional da BR 343, em Teresina. A vítima é um homem de aproximadamente 67 anos, que utilizou uma árvore para tentar atentar contra a própria vida.



Ao perceberam a tentativa de suicídio, os agentes chegaram ao local e impediram o cometimento do ato.

Os policiais também realizaram os procedimentos de reanimação e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prontamente atendeu o chamado e encaminhou a vítima para o hospital mais próximo.

De acordo com o último boletim médico emitido, a vítima passa bem.

Prevenção

Em Teresina, o Centro de Valorização da Vida(CVV) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, no número 188; email e chat 24 horas (https://www.cvv.org.br), todos os dias

Natanael Souza