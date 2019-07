Agente penitenciário morre após colisão entre veículos na BR-343

O agente penitenciário Deusdedith Araújo (62) morreu na noite deste sábado (13) ao colidir seu veículo Fiat/Strada na traseira no automóvel Ford/Fiesta, conduzido por uma mulher de 45 anos, que não teve o nome revelado. O acidente aconteceu na BR-343, KM 316,7, na cidade de Altos.



Deusdedith Araújo era lotado no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Altos e diretor do Sinpoljuspi (Sindicato dos Agentes Penitenciários do Piauí).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu por volta das 19h. A PRF foi acionada para atender a um acidente do tipo colisão traseira e, de acordo com os levantamentos feitos pelos agentes, o veículo de Deusdedith Araújo não estava com devida distância de segurança e teria colidido na traseira do veículo de outra motorista, que sofreu apenas ferimentos leves.

Com a colisão, o agente penitenciário teria perdido o controle do veículo e caído em uma ribanceira. A Polícia Civil e o IML (Instituto Médico Legal) foram acionados e estiveram no local para a remoção do corpo da vítima.

Ainda de acordo com a PRF, no momento do acidente o céu estava claro, a pista de rolamento estava seca e não havia precipitação pluviométrica.

Notas de pesar

A diretoria do Sinpoljuspi e a Secretaria de Justiça do Estado do Piauí (Sejus) lamentaram o ocorrido e divulgaram nota de pesar pela morte de Deusdedith Araújo.

Sinpoljuspi

A Diretoria do Sinpoljuspi, informa com pesar, o falecimento do nosso grande amigo, companheiro e diretor desta entidade, Deusdedit Soares de Araujo. A sua morte nos pegou de surpresa e o levou de nós repentinamente. Neste momento de dor e consternação, só nos cabe pedir a Deus que o ilumine e lhe dê paz, e que Deus dê conforto à sua família para que possam enfrentar esta imensurável dor com serenidade. Agradecemos imensamente o tempo que pudemos conviver com ele, que será sempre lembrado pelo profissionalismo, competência e sensibilidade para lidar com as adversidades e conflitos humanos. Devemos sempre lembrar que Deus quer ao seu lado os melhores, e com certeza o nosso amigo já está ao lado do Senhor cumprindo uma nova missão.

Deixamos os nossos mais sinceros pêsames aos familiares e amigos.

Sejus

Com profundo pesar, a Secretaria de Justiça do Estado do Piauí (Sejus-PI) recebeu neste sábado (13) a notícia do falecimento do agente penitenciário Deusdedith Araújo, vítima de acidente automobilístico. A Sejsus, em nome de todos que fazem o Sistema Penitenciário do Piauí, presta condolências e se solidaria com os familiares e amigos.

Isabela Lopes