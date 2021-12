Advogado envolvido em acidente com morte em Teresina não estava embriagado, diz defesa

A defesa do advogado Marcus Vinícius Nogueira, envolvido no acidente que tirou a vida de uma pessoa e deixou outras duas feridas em Teresina, disse que ele não estava embriagado quando bateu o próprio carro no veículo das vítimas. O teste toxicológico prévio feito no advogado no local do acidente não detectou sinais de álcool em seu organismo e ele estava consciente quando o fato aconteceu.



“Sabe-se que o impacto do acidente e a abertura dos airbags em colisões também causam consequências como desorientação nas vítimas”, diz a nota da defesa.

A assessoria de Marcus Vinícius Nogueira afirmou que ele está profundamente abalado e que lamentou o acidente. Nogueira permaneceu no local do ocorrido aguardando o socorro às vítimas até ser autuado em flagrante e encaminhado para a delegacia, onde aguarda audiência de custódia.



Marcus Nogueira é presidente da Comissão de Prerrogativas dos Advogados da OAB-PI e sua prisão causou tumulto na delegacia. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram que um grupo de advogados discutindo com agentes e com o delegado da Central de Flagrantes exigindo explicações a respeito da detenção de Marcus Nogueira.

Em nota, a defesa do advogado disse que ele “reforça suas orações para as vítimas e que apoiará a família no que for necessário”.

Entenda

Na noite desta quinta-feira (02), um grave acidente ocorrido no bairro Piçarra deixou uma pessoa morta e outras duas feridas. Um veículo modelo Hillux SW4 colidiu lateralmente com um Fiat Siena em um cruzamento. Com o impacto da colisão, o carro das vítimas ficou totalmente destruído e os bombeiros tiveram que ser acionados para retirá-las das ferragens.

O condutor do Fiat morreu na hora. Entre os feridos há a uma criança e uma mulher. Na Hillux estava o advogado Marcus Nogueira, presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB-PI.

