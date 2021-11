Advogado é preso por tráfico de drogas em mansão na zona Leste

Um advogado identificado como Carlos Eduardo Ataíde Boucinha foi preso na manhã desta quinta-feira (04), no bairro Santa Isabel, na zona Leste de Teresina. Segundo informações da Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes (DEPRE), os policiais encontraram na mansão do advogado três estufas para o cultivo de maconha, drogas escondidas em malas e sacos plásticos e até mesmo maconha em estado líquido.

Foto: Jailson Soares/O Dia

Em entrevista ao O Dia, o delegado Everton Férrer informou que o suspeito era procurado pela polícia do Ceará por falsidade ideológica e possui uma extensa ficha criminal. Morando em Teresina há 15 anos, o advogado utilizou documentação falsa para ingressar no curso de Direito da Universidade Estadual do Piauí e se inscrever na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), sob o nome de Carlos Alberto Rebouças.

Na mansão do advogado, a polícia apreendeu folhas de maconha, haxixe e até mesmo maconha em estado líquido. "Havia drogas em vários locais, como na cozinha e no quarto dele. A maconha em estado líquido encontramos na geladeira, ele sintetizava e transformava em líquido. Ele disse que bebia essa maconha. Além disso, também encontramos balanças de precisão, sacos plásticos com drogas e uma prensa industrial", afirmou o delegado Everton Férrer.

A casa onde a droga foi encontrada ocupa um quarteirão na zona Leste de Teresina. No local, a perícia criminal também encontrou um desvio de energia. "Ele levava uma vida normal, acima de qualquer suspeita. Ninguém desconfia de uma casa de um quarteirão no meio da zona Leste. Pela estrutura, sabemos que essa operação para a venda de drogas não é de agora", revelou o delegado.

O advogado foi preso e está sendo conduzido para a sede da Depre. O suspeito deverá ser indiciado pelos crimes de tráfico de drogas, falsidade ideológica e estelionato.