Advogado é preso por desacato à Polícia Militar em Piripiri

Um homem de 37 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após desacatar ordens da Polícia Militar em Piripiri. A ação ocorreu na noite desta sexta-feira (05), na BR-343.

(Foto: Divulgação/ PRF)

De acordo com informações da PRF, o homem estava sob posse de um veículo quando a Polícia Militar deu ordem de parada. No momento da abordagem, o advogado se negava a obedecer as ordens da PM e iniciou uma série de ofensas aos policiais.

A equipe da PRF prestou apoio à ação e o homem foi preso por desacato e desobediência. Os policiais o encaminharam para a Polícia Civil da cidade de Piripiri para a realização das medidas cabíveis.

