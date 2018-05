Adolescente é encontrada morta e amordaçada na cidade de Timon-MA

Uma adolescente foi assassinada no Conjunto Palestina, localizado no Bairro São Francisco II, na cidade de Timon – MA. O caso aconteceu no início da tarde desta quinta-feira (24).

De acordo com a Polícia Civil, a menina de 17 anos foi encontrada morta e amordaçada em um quarto. No momento do crime, encontrava-se na casa o marido da vítima e um hospede. Os dois foram baleados e encaminhados para o Hospital de Urgência de Teresina - HUT.

Segundo o delegado George Santana, da Delegacia de Homicídios de Timon, a polícia ficou sabendo do caso e se encaminhou até a residência da menina. "Encontramos ela já morta, tinha muitas marcas de faca pelo corpo", conta.

As duas testemunhas ainda não prestaram depoimentos e a polícia investiga o caso. "Imagens de um circuito de segurança próximo à residência da vítima foram recolhidas para ajudar a esclarecer o ocorrido", explica o delegado.

A Polícia Civil está tratando o caso inicialmente como feminicídio, se for confirmado, este será o segundo caso em menos de uma semana na cidade de Timon. No domingo (20), uma menina de apenas 13 anos foi encontrada morta com um tiro no peito dentro de uma residência no bairro Bela Vista, em Timon. Ela foi identificada pelas iniciais M.M.S. A família a apontou um ex-namorado dela como suposto autor do disparo.

Maria Clara Estrêla e Lucas Albano