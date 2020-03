Adolescente é apreendida suspeita de matar jovem de 12 anos em Batalha

Foi apreendida nesta quarta-feira (04) a adolescente suspeita de matar a jovem Carla Gabrielly Carvalho, 12 anos, na cidade de Batalha, a 155 Km de Teresina. O crime aconteceu no dia 19 de fevereiro e o corpo da vítima só foi encontrado alguns dias depois em um matagal com ferimentos de arma branca.



A jovem foi apreendida após prestar depoimento aqui mesmo em Teresina. Após o crime, a polícia fez diligências até a residência dela, em Batalha, mas não a encontrou. Somente ontem ela se apresentou e como já havia um mandado contra ela, acabou sendo apreendida após falar ao delegado Denis Sampaio.



O corpo de Carla Gabrielly Carvalho foi encontrado em um matagal na cidade de Batalha no último dia 21 de fevereiro - Foto: Reprodução/Facebook

De acordo com ele, a jovem negou que tenha cometido o crime, no entanto há provas que apontam para sua autoria. “Ao que consta, o ex-namorado dela teria se relacionado com a Carla Gabrielly e ela teria agido movida pelo ciúme depois de várias brigas com a vítima. Os depoimentos colhidos antes já davam esse norte de que ela [a adolescente apreendida] tinha um comportamento bastante ciumento”, explicou o delegado Denis Sampaio.

Após prestar depoimento, a jovem foi encaminhada para o Centro de Defesa da Cidadania (CDC) em Teresina, onde ficará recolhida pelos próximos 45 dias em internação provisória. A expectativa do delegado é que até a próxima semana o caso seja concluído e o inquérito encaminhado para a justiça, na Vara da Infância e da Juventude.

Maria Clara Estrêla