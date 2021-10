O corpo de uma jovem de apenas 13 anos de idade foi encontrado sem vida dentro de uma caixa d’agua na cidade de Paulistana, no semiárido piauiense. De acordo com a Polícia Militar, a jovem foi localizada na casa de uma avó, com quem residia no bairro São Francisco, no final da tarde do último sábado e apresentava alguns hematomas pelo corpo.

Devido as marcas de agressão encontradas no corpo da jovem a perícia da Polícia Civil foi chamada, segundo a Policia Civil, o corpo foi encaminhado para a Teresina para ser periciado e realização de exame cadavérico que deverá apontar as causas da morte.



FOTO: Ascom Polícia Civil Piauí



