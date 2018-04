Adolescente de 17 anos é apreendido pela oitava vez por assalto em THE

Um adolescente de apenas 17 anos foi apreendido pela oitava vez pela Polícia Militar suspeito de praticar assaltos na região do residencial Judite Nunes, na zona Sul de Teresina. Desta vez, sua condução para a Central de Flagrantes se deu por envolvimento em um roubo a um professor na saída de uma escola próxima ao Portal da Alegria.



De acordo com o tenente Rodrigues, do 17º BPM, o adolescente tomou de assalto a motocicleta da vítima e seguiu para sua residência. Ao chegarem ao local, os policiais informaram à mãe do menor do que se tratava e ela mesma entregou o filho, dizendo que não sabia mais o que fazer com ele.



Material apreendido com o adolescente

“Nós adentramos a residência e o encontramos dormindo em seu quarto. Foi efetuado o flagrante e no local ainda apreendemos algumas trouxas de maconha, um simulacro de arma de fogo, dinheiro e uma máscara, que ele usava nos assaltos para não ser identificado”, relata o tenente Rodrigues.

A motocicleta do professor foi localizada próximo à residência do menor, que foi encaminhado para a Central de Flagrantes acompanhado da mãe.

Maria Clara Estrêla