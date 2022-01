Adolescente de 15 anos confessa disparo que matou dona de lanchonete em Oeiras

Um adolescente de 15 anos foi o autor do disparo de arma de fogo que matou a dona de uma lanchonete identificada como Vitória Batista Sobreira, de 54 anos, no Bairro Jurani, em Oeiras, no Sul do Piauí, na noite da última segunda-feira (18).

Segundo a investigação da Polícia Civil, o menor de idade e um jovem identificado como Maykon Carvalho, 22 anos, chegaram à lanchonete de Vitória Batista, se passaram por clientes e pediram um lanche. Logo depois anunciaram o assalto. A mulher esboçou reação e o menor de idade disparou contra a vítima.

Foto: Divulgação / PC



O delegado Marcelo Leal, gerente de Polícia do Interior, relevou ao O Dia que a polícia conseguiu identificar e prender os suspeitos. O menor de idade disse ao policiais que atirou contra a mulher e o jovem de 22 anos confirmou que estava presente na ação criminosa.

“Ambos já são conhecidos da Polícia Civil. Já foram autuados algumas vezes, um já foi preso e o outro apreendido. Uma arma de fogo foi apreendida a arma de fogo utilizada na ação delitiva. Ambos confessaram. O menor confessou a autoria dos disparos e o maior confessou que estava participando também do delito com o menor’, disse o delegado.

Foto: Jailson Soares / O Dia

“Como Polícia Civil, nosso trabalho está praticamente terminado. Faremos agora os encaminhamentos para o Poder Judiciário, para o Ministério Público. O caso desse latrocínio está esclarecido. Uma ação bastante rápida da polícia”, disse Marcelo Leal.

