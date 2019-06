Jovem de 14 anos morre afogado durante pescaria em José de Freitas

Um estudante identificado como João Lucas Sena do Nascimento, de 14 anos, foi vítima de afogamento no Rio Lembrada, na comunidade Jacaré, zona rural de José de Freitas, região metropolitana de Teresina. O caso aconteceu no final da tarde de ontem (20).

Segundo informações da Guarda Municipal de José de Freitas, o adolescente, que era morador do município de Lagoa Alegre do Piauí, estava pescando na companhia de três amigos quando teria ocorrido o afogamento.

Adolescente de 14 anos morre afogado durante pescaria em José de Freitas. (Foto: Reprodução/Realidade em Foco)



"Ele estava pescando com dois adultos e um menor, os três se afastaram e ele ficou sozinho nesse córrego. Quando os três amigos voltaram, não o encontraram mais, então começaram a procurar e encontraram o corpo", explica o comandante comandante da Guarda Municipal de José de Freitas, Fernando Silva.

Segundo um portal de notícias do município, o corpo da vítima foi resgatado pelos próprios amigos e colocado às margens do rio para aguardar a chegada de peritos do Instituto de Criminalística de Teresina. Após a perícia no local, o corpo do adolescente foi recolhido e encaminhado para o Instituto Médico Legal de Teresina-PI, onde será submetido a exames e em seguida liberado para a família.

