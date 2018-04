Adolescente de 13 anos é resgatada em ponto de prostituição em Teresina

Uma adolescente de 13 anos de idade foi encontrada e resgatada em um ponto de prostituição e de consumo de drogas em Teresina, nesta sexta-feira (20), durante operação do Projeto Vila Bairro, coordenado pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas (Semcaspi). A quarta edição do projeto resultou ainda na condução de 14 pessoas para a Central de Flagrantes. As autuações foram por venda de bebidas alcoólicas a menores de idade e consumo de bebida por partes destes adolescentes.

A equipe do Vila Bairro apreendeu ainda uma quantidade de maconha e abordou 267 carros e 117 motocicletas. Foram recolhidos quatro carteiras de habilitação e 11 veículos. O projeto tem o objetivo de reforçar a segurança nos bairros da Capital piauiense, por meio da ação integrada de órgãos de policiamento e fiscalização.

“É de fundamental importância que, por meio dessas ações, possamos construir o caminho para o efetivo bem-estar social. Temos alcançado resultados significativos e ajudado a dar mais segurança para os cidadãos”, pontua o secretário da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas, Samuel Silveira.

O Vila Bairro é realização a cada 15 dias na região do Parque Lagoas do Norte. O projeto conta com o apoio da Guarda Municipal; Strans; Polícia Militar; Detran; Delegacia do Silêncio; Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente. Os 13 bairros assistidos são: Acarape, Aeroporto, Alto Alegre, Itaperu, Mafrense, Matadouro, Mocambinho, Nova Brasília, Olarias, Parque Alvorada, Poti Velho, São Francisco e São Joaquim.

Maria Clara Estrêla, com informações da Semcaspi