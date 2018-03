Acusados de homicídio e roubo são presos durante operação no PI

A Polícia Civil do Piauí deflagrou nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (09) uma operação policial para prender acusados de homicídios e assaltos em Teresina. Durante a operação, denominada Rapinagem, serão cumpridos oito mandados de busca e apreensão e onze mandados de prisão, todos relacionados a crimes de roubos, furtos e latrocínios. Ao todo, 11 pessoas foram presas e um menor foi apreendido.



Acusados de homicídio e roubo são presos durante Operação Rapinagem no PI. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)



A operação conta com a participação de onze Distritos Policiais das diferentes zonas da capital e mais três Delegacias Especializadas. Cerca de 50 policiais civis estão em campo, dentre delegados, agentes e escrivães e contam com o apoio do Batalhão RONE da Polícia Militar e da Força Tarefa da Secretaria de Segurança Pública do Piauí.

Até o momento sete pessoas foram presas. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

De acordo com a Polícia Civil, a Operação Rapinagem foi assim denominada em alusão ao verbete de origem latina, cujo significado é furto, latrocínio e roubo com o objetivo de combater a prática desses crimes e assim diminuir a criminalidade na capital.

Marcelo Ribeiro de Alencar vulgo Marcelo Ovinho foi preso por homicídio. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)



Até o momento, 11 pessoas foram detidas e conduzidas à Central de Flagrantes de Teresina. Ao todo, quatro armas foram apreendidas, sendo duas espingardas, uma calibre 12 e um revólver com numeração suprimida. Além disso, uma motocicleta roubada também foi recuperada.

Entre os presos estão:

Ramon Martins Costa e Silva, acusado de roubo qualificado, foi preso por equipes do 12º Distrito Policial na Vila Madre Teresa, zona Leste de Teresina.

Fernando Vinícius da Silva, acusado de roubo qualificado, foi preso por equipes do 9º Distrito Policial na Vila Madre Teresa, região da Piçarreira, zona Leste de Teresina.

Marcelo Ribeiro de Alencar vulgo Marcelo Ovinho, acusado de homicídio e roubo de um veículo do vice-prefeito de Alto Longá, foi preso por equipes da Força Tarefa da SSP, na Vila Jerusalém, zona Sul de Teresina.

Sheldon Wislan Mesquita Lima acusado de Roubo, acusado de roubo, foi preso por equipes do 9º Distrito Policial no bairro Alto Alegre, zona Norte de Teresina.

Fábio da Costa Lima, acusado de roubar um veículo que prestava serviços à plataforma Uber, preso por equipes do 11º Distrito Policial.

Wanderson Sousa da Cruz vulgo Macumbeiro, acusado de roubo, foi preso em Nazaria, zona Rural de Teresina.

Jucimar Gonçalo Silva vulgo Chupa, acusado de estupro e roubo qualificado. Durante o cumprimento do mandado de prisão preventiva foi encontrado em posse do acusado uma arma de fogo com numeração suprimida.

Kassio Luiz Costa Silva vulgo Kassim, preso preventivamente por roubo qualificado em Nazaria, zona Rural de Teresina.

José Cícero Cordeiro de Sousa vulgo Neném, preso por posse ilegal de arma de fogo.



José Jesus vulgo Zé Buraco, preso por posse ilegal de arma e receptação. No momento da prisão, o acusado portava uma espingarda e com ele foi encontrado um freezer produto de roubo.

Francinaldo Sousa Silva, condenado por roubo. Foi preso por policiais do 7° DP.

Nathalia Amaral