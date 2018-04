Acusado de matar jornalista é condenado a 16 anos de prisão

Após um julgamento que durou 17 horas, Everardo Ralfa de Sousa foi condenado a 16 anos de prisão pelo Tribunal Popular do Júri. Ele era réu por matar o jornalista Júlio César de Macedo Galvão em crime de trânsito ocorrido no dia 23 de junho de 2006, na Avenida Henry Wall de Carvalho. A sentença foi lida por volta das 2 horas da madrugada desta terça-feira (24) no Fórum Cível Criminal de Teresina.



O júri popular entendeu que a vítima, o jornalista Júlio César Galvão, não teve chances de defesa e confirmou, portanto, a qualificadora levantada pelo Ministério Público na acusação. Apesar da condenação, Everardo ainda pode recorrer da decisão da 1º Vara do Tribunal do Júri.



O jornalista Júlio César Macedo Galvão morreu em um acidente de trânsito em 2006 (Foto: Arquivo pessoal)



Este é o primeiro caso de crime de trânsito do Piauí a ser julgado em um Tribunal Popular do Júri. Durante as 17 horas de julgamento, foram ouvidas oito testemunhas, além do réu. Em seu depoimento, Everardo disse que a denúncia era verdadeira “em partes”. Ele alegou que o veículo da vítima teria mudado de faixa de forma repentina, quando houve a colisão com sua caminhonete.

Após ser atingido na parte traseira pelo carro do réu, o veículo de Júlio César Galvão foi arrastado por cerca de 50 metros. Everardo fugiu do local do ocorrido sem prestar socorro à vítima e alegou, em juízo, que não o fez porque não sabia o número do Samu. Para o Ministério Público, não houve acidente, e sim um homicídio qualificado, já que os laudos periciais constataram que a caminhonete F-250 do réu trafegava a mais de 160 Km/h e não havia marcas de frenagem no asfalto que indicassem que ele teria tentado parar seu veículo antes de atingir o carro do jornalista.

Após a leitura da sentença, Everardo foi encaminhado direto para o sistema prisional, onde começará a partir de hoje a cumprir os 16 anos de reclusão.

