Acusado de matar a própria esposa no Piauí é preso em Brasília

Foi preso nesta sexta-feira (31) em Brasília um homem identificado como Fabiano de Sousa Rodrigues, acusado de ter matado a própria esposa na cidade de Palmeirais, no Piauí, em 2014. Há quatro anos, ele se encontrava foragido da Justiça e acabou sendo capturado em uma ação conjunta das polícias civis piauiense, do Goiás e do Distrito Federal.





Foto: Divulgação/Polícia Civil

À época do crime, Fabiano ainda chegou a ser preso preventivamente, mas fugiu do presídio e depois disso passou a viver na Capital Federal com os documentos do irmão. Após ser localizado, no Distrito Federal, ele foi encaminhado para o Complexo da Papuda e os policiais do Piauí estiveram na unidade penitenciária hoje para poder trazê-lo de volta ao Estado.

De acordo com a Divisão de Capturas da Polícia Civil (Dicap), Fabiano responde por homicídio qualificado, ocultação de cadáver, ameaça, sequestro, cárcere privado e resistência. Ele deverá ser encaminhado à Penitenciária de Bom Jesus e colocado à disposição do Fórum de Cristino Castro.

Maria Clara Estrêla, com informações da SSP-PÍ