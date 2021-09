Acusado de matar a namorada a facadas em São Raimuno Nonato é preso seis anos depois

O crime ocorreu em um bar próximo ao monumento do tatu. A vítima estava no estabelecimento quando o acusado, seu ex companheiro, chegou e após uma discussão, deferiu vários golpes de faca contra Francineia que morreu no local.O Poder Judiciário de São Raimundo Nonato expediu o mandado de prisão contra G.F.D.S.C. que desde o crime estava foragido. Localizado em São Paulo, o acusado era proprietário de um bar, no bairro Parque São Rafael.



O acusado do crime de feminicídio contra Francinéia Neiva da Silva Araújo, ocorrido em 2015 , na cidade de São Raimundo Nonato, foi preso neste sábado (11), em São Paulo. O homem foi preso na operação coordenada pela Delegacia da Mulher de São Raimundo Nonato, em conjunto com a Diretoria de Inteligência Penal da Secretaria de Justiça do Piauí e Inteligência da Polícia Militar do Estado de São Paulo, além do grupamento Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (ROTA).

