Acusado de homicídio em São Paulo é preso na BR 343, em Piripiri

O não uso do cinto de segurança levou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a descobrir um homem foragido no poder Judiciário do estado de São Paulo nessa quarta-feira (24) na BR 343, no município de Piripiri, no Norte do Piauí. Ele é acusado do crime de homicídio qualificado.

O homem de 50 anos e que não teve a identidade revelada trafegava pela rodovia federal sem o cinto de segurança no momento que foi abordado por policiais. A PRF explicou que o mandado de prisão foi descoberto quando foi realizada uma pesquisa nos sistemas de busca.

Foto: Divulgação / PRF

“O flagrante foi registrado quando o veículo Vw/Saveiro, conduzido pelo acusado, foi abordado pelos policiais na BR 343, no município de Piripiri, em decorrência do não uso de cinto de segurança pelo motorista. Durante consulta aos sistemas, foi constatado que o homem possuía em seu desfavor um mandado de prisão definitivo expedido em 22 de novembro de 2021, na cidade de São Paulo/SP”, revelou a PRF.

O acusado foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Piripiri para os devidos procedimentos legais.

Com informações da PRF