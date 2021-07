Acusado de homicídio é baleado na perna ao tentar fugir da polícia

Uma tentativa de fuga acabou com uma pessoa ferida na tarde deste domingo (27) em Teresina. Um homem identificado como Marco Maciel Pereira da Conceição, mais conhecido como Nego Maciel, foi baleado na perna ao tentar escapar de um cerco policial no bairro Satélite, zona Leste da capital.



Ele é investiga por crime de homicídio e foi preso hoje cumprimento a um mandado judicial executado pelo Grupo de Repressão ao Crime Organizado do Piauí, o Greco. Quem dá mais detalhes é o coordenador da divisão, delegado Tales Gomes.



Maciel foi preso ao tentar fugir da polícia no bairro Satélite - Foto: Divulgação/Polícia Civil

“Na ocasião, o investigado reagiu à prisão e foi contido com um disparo de arma de fogo na perna. No local, foram apreendidos droga, uma balança de precisão, uma faca e uma moto roubada com placa clonada. O Maciel foi socorrido e encaminhado ao HUT, onde está sendo submetido à cirurgia”, explicou o delegado.

Além do crime de homicídio praticado contra um desafeto em Teresina, Maciel responderá também por crime de tráfico de entorpecentes, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, receptação, adulteração de sinal de veículo automotor e uso de documento falso.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!