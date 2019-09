Suspeito de furtar R$ 300 mil é baleado em troca de tiros com a Polícia

Um homem foi baleado após trocar tiros com a Polícia Civil na tarde desta sexta-feira (13), no Bairro Teresina Sul, na zona Sul da Teresina.

De acordo com delegado do 12º Distrito Policial, Ademar Canabrava, o homem, que é suspeito de integrar uma quadrilha que realizava furtos a casas, avistou os policiais se aproximando e disparou.

Com a troca de tiros, o suspeito acabou atingido e foi levado em estado grave para o Hospital e Urgências de Teresina (HUT). O bando é suspeito de furtar uma quantia de cerca de R$ 300 mil de uma residência em Teresina na última quinta-feira (12). A polícia conseguiu recuperar parte do dinheiro com o suspeito e segue em diligências para tentar capturar os outros integrantes.





Jorge Machado/Rodrigo AntunesFrancisco Bezerra/ODiaTV