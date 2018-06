Acusado de feminicídio, ex-prefeito é absolvido pelo Tribunal do Júri

O ex-prefeito de Lagoa do Piauí, José de Arimateia Rabelo, mais conhecido como Zé Simão, deixou o Fórum Criminal de Oeiras pela porta da frente e em liberdade após passar três anos preso, acusado de matar a própria mulher, Gercineide de Sousa Monteiro, com um tiro em fevereiro de 2015.



Zé Simão foi absolvido por unanimidade pelo Conselho de Sentença, que entendeu que o ex-prefeito não estava presente no momento do crime. A informação é do advogado Dimas Batista, que atua na defesa de Noêmia Silva, a empregada da casa de Zé Simão à época do acontecido e que também é réu no processo como co-autora do assassinato.

Leia também:

Primeira dama de Lagoa do Sítio é encontrada morta em casa



Prefeito de Lagoa do Sítio é preso acusado de matar a esposa



Suspeito de crime, Zé Simão deve ser expulso do partido



Prefeito acusado de matar esposa tem o mandato cassado



“Ele [Zé Simão] estava tranquilo, controlado, ouvia tudo atentamente e soube se expressar muito bem quando foi convocado a ser ouvido. Respondeu a todas as perguntas com clareza e demonstrou bastante segurança na hora se sustentar a tese de sua defesa, de que ele não estava na cena do crime. Seu relato foi mais que suficiente para selar a fala de seu advogado e dar mais consistência à sentença do Conselho”, afirma Dimas. O responsável pela defesa de Zé Simão foi o advogado Nazareno Thé.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Co-autora e testemunha

Apesar da absolvição do ex-prefeito Zé Simão, o processo pelo homicídio com qualificadora de feminicídio de Gercineide Monteiro não encerrou ainda. Isto porque a Justiça ainda vai julgar Noêmia Silva, apontada como co-autora do crime. O caso dela foi separado do caso de ex-prefeito após a mudança da Vara Criminal de Valença para a de Oeiras. Foi nesta última que Zé Simão foi julgado e absolvido.

Noêmia esteve presente no julgamento do ex-prefeito, tendo sido inclusive arrolada como testemunha no processo. No entanto, ela se resignou ao silêncio e não respondeu a nenhuma das perguntas doo juiz, do júri e da acusação. A decisão de não falar foi tomada conforme orientação de seu advogado de defesa.

“Ela foi posta como testemunha de um processo no qual ela é réu, então eu a orientei a se preservar e manter silêncio, porque ela não iria constituir provas contra si mesma”, foi o que explicou Dimas Batista. Noêmia também deverá ir a Júri Popular, mas seu julgamento ainda não tem data marcada para acontecer.

Entenda

O ex-prefeito de Lagoa do Piauí, Zé Simão, foi preso em fevereiro de 2015 acusado de ter matado a própria mulher e primeira-dama da cidade, Gercineide de Sousa Monteiro. Ela foi assassinada com um tiro enquanto dormia. À época, a Polícia Civil informou que o ex-prefeito teria uma relação extra-conjugal com a empregada da casa, Noêmia Silva, e que ela teria participação no crime.

Noêmia e Zé Simão permaneceram presos desde então.

Maria Clara Estrêla