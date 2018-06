Acusado de execução no residencial Frei Damião é preso em Teresina

A polícia prendeu, no início da manhã desta terça-feira (12), Júlio César Rodrigues Filho, acusado de executar Manoel Macedo de Souza Silva no mês de fevereiro, no residencial frei Damião, zona sudeste da Capital.

Segundo delegado Jarbas Lima, da delegacia de homicídios, Dudu - como era conhecido - é um dos autores do crime. Ele foi preso na Vila Bandeirantes, zona leste desta capital. Com o acusado foi encontrado um revólver calibre 38 e cinco munições.

Após a prisão, o delegado afirmou que Júlio confessou ser o autor do homicídio e que a arma apreendida pela polícia se tratava da mesma arma utilizada no crime.

De acordo com Jarbas Lima, a vítima foi tirar satisfação com um amigo de Júlio, identificado como Jorge, por conta de uma rixa existente. Sabendo do caso, o amigo procurou Júlio e juntos armaram uma emboscada para assassinar a vítima. “Júlio disse que percebeu que o amigo não teria coragem de assassinar o rapaz, então, tomou a arma e executou a vítima com três disparos” conta o delegado.

Nayara FelizardoLucas Albano