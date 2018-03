Acusado de estuprar a própria avó em Floriano é preso pela PRF

A Polícia Rodoviária Federal do Piauí (PRF-PI) prendeu nesta quarta-feira (07) um homem acusado de estuprar a própria avó na cidade de Floriano no ano de 2003. A senhora tinha 59 anos na época e foi abusada pelo neto, que teria consumido bebida alcoólica. I.S, como foi identificado, ainda teria tentado estuprar a própria tia, antes de cometer o crime contra a avó. Na época, ele tinha 22 anos e hoje está com 37.



I.S estava foragido desde 2003 e foi julgado em 2010, mas mesmo após a determinação da sentença, ele nunca havia sido preso. O acusado acabou sendo flagrado pela PRF durante fiscalização de veículos na BR-230. “O sistema apontou que se tratava de um foragido da Justiça. Houve fuga, mas nós conseguimos captura-lo nas imediações do cemitério público de Floriano”, pontuou o inspetor Barros Filho, porta-voz da PRF.

Após sua prisão, I.S disse não saber que estava sendo procurado pela Justiça durante todo esse tempo e desconhecia sua condenação a seis anos de reclusão pelo estupro da avó. Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Floriano para os procedimentos legais.

Maria Clara Estrêla, com informações da PRF-PI