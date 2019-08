Acusado de atear fogo em quarto com casal irá a Júri Popular

Em decisão do último dia 22 de agosto, a juíza de Direito da 2ª Vara do Tribunal Popular do Júri da Comarca de Teresina, Maria Zilnar Coutinho Leal determinou que José Fernando Pereira Gonzaga, vá a Júri Popular. José Fernando é acusado de atear fogo no quarto em que dormiam o irmão Luís Pereira Gonzaga e sua cunhada Carla Pereira, no mês de junho de 2018.

No curso do processo, o acusado confessou que ateou fogo no cômodo e depois o trancou com uma chave. O casal ainda tentou escapar jogando a chave para que pessoas próximas abrissem o local, mas foi em vão. A defesa do acusado alegou que José Fernando sofria de transtornos mentais e era constantemente provocado pelo seu irmão.

O acusado responde por homicídio qualificado, por conta do uso de fogo e por ter praticado o crime por motivo torpe. “Deste modo, há prova judicializada no caso dos autos a indicar a autoria delitiva por parte do acusado, autorizando a sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri”, destaca a decisão da juíza.

Rodrigo Antunes