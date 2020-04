Acusado de assassinar estudante em parada de ônibus é morto

Um homem identificado como Davi Lima de Sousa, mais conhecido como ‘Olho de gato’, foi morto na manhã deste sábado (11). Segundo a Polícia Militar, a vítima veio à óbito no Hospital de Urgência de Teresina (HUT).

Segundo o Coronel Márcio Oliveira, coordenador geral de Operações da Polícia Militar do Piauí, ontem (10), ‘Olho de gato’ trocou tiros com as equipes da Força Tarefa de Segurança, do 17º BPM e do 6º BPM, no bairro Porto Alegre, zona Sul da Capital. No local, as equipes apreenderam três veículos roubados, sendo um automóvel e duas motocicletas, além de duas armas de fogo, dinheiro e drogas.



Davi Lima é acusado de assassinar a jovem Ariane de Sousa com dois tiros (Foto: Divulgação)

“Esse é um elemento de alta periculosidade, não atendeu voz de prisão e trocou tiros com a polícia. Em 2015, assassinou friamente, para roubar um celular, uma estudante em uma parada de ônibus no Conjunto Porto Alegre”, relata o coronel.

Relembre o caso

A estudante trata-se da jovem Ariane de Sousa Santos, de 26 anos. Ela foi assassinada no dia 26 de janeiro de 2015, às 06h30 da manhã , enquanto seguia para o trabalho. Ariane foi abordada por dois homens em duas motocicletas, que tentaram lhe assaltar na parada de ônibus do Porto Alegre. Ao tentar fugir, os criminosos dispararam quatro vezes contra a vítima. Os tiros acertaram as costas e o peito da jovem, que morreu na hora.



A jovem não resistiu aos ferimentos e morreu na hora (Foto: ODIA)

Isabela Lopes