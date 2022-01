Acusado de assassinar estudante de medicina é preso arquitetando assalto em Teresina

Uma dupla foi presa na tarde desta quinta-feira (27) suspeita de arquitetar um assalto a um autocentro no bairro Primavera, zona Norte Teresina. A prisão de Wanderson Luiz da Anunciação Rocha e Adryelson Mendes de Oliveira aconteceu na avenida Miguel Rosa durante uma interceptação policial.

A Polícia Civil afirmou que o serviço de inteligência descobriu que o assalto seria executado na tarde de hoje e passou a monitorar a área. Um carro foi identificado como sendo o utilizado pelos suspeitos. O veículo foi abordado por equipes Greco e os suspeitos presos com dois revólveres calibre 38.

Wanderson Luiz da Anunciação e Adryelson Mendes de Oliveira (Divulgação / PC)



Um dos presos, Wanderson Luiz da Anunciação, é acusado de assassinar o estudante de medicina Antônio Rayron Soares de Holanda em novembro de 2018 em uma parada de ônibus localizada na avenida Miguel Rosa. A vítima de 22 anos seguia para um estágio quando foi abordado por uma dupla e foi atingido no peito com um tiro.

Rayron Soares de Holanda



O outro preso nesta tarde, Adryelson Mendes de Oliveira, é apontado como autor de um assalto a residência de uma delegada, na zona Leste de Teresina. A dupla foi autuada por receptação e porte ilegal de arma.

Relembre o caso

O estudante de medicina da Universidade Federal do Piauí (UFPI) Antônio Rayron Soares de Holanda, 22 anos, foi assassinado depois que reagiu a um assalto quando saía de um terminal de passageiros na Avenida Miguel Rosa, zona Sul de Teresina. A dupla suspeita do crime fugiu do local, mas um dos envolvidos, um menor de idade, foi preso momentos depois pela Polícia Militar. O jovem que era natural de Demerval Lobão morava sozinho em Teresina. Antônio Rayron chegava a estudar 15h por dia para conseguir aprovação no curso de medicina.

