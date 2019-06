Acusado de matar amiga e tentar matar esposa vai a júri popular

O juiz da 1ª Vara da Comarca de Campo Maior, Múccio Miguel Meira, determinou que vá a júri popular o réu Francisco de Assis Vasconcelos Campos, acusado de tentar matar a ex-esposa, Maria das Dores Campos, e assassinar uma amiga da família, identificada como Adriana Tavares do Vale. O crime ocorreu no dia 22 de outubro de 2014.



Com a decisão, o réu deverá ser julgado pelos crimes de homicídio qualificado e homicídio qualificado tentado em relação à vítima Maria das Dores. Ainda não confirmação sobre data em que ocorrerá o julgamento.

O crime

Segundo o Ministério Público, a ex-companheira do acusado, Maria das Dores Campos, caminhava com a vítima Adriana Tavares do Vale na Localidade Campinas, Município de Campo Maior (PI), quando Francisco de Assis teria tentado matar Maria das Dores com vários golpes de tesoura. De acordo com a denúncia, o réu acabou ceifando a vida de Adriana com pedradas, desferidas inclusive quando a vítima já estava no chão.

Francisco de Assis Vasconcelos Campos fugiu do flagrante e teve a prisão preventiva decretada, sendo preso no município de Sorriso (MT), no dia 31 de agosto de 2018, após uma denúncia anônima.

Nathalia Amaral