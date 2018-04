Piauiense é preso por matar a própria esposa a golpes de faca em SP

A Polícia Militar de Simplício Mendes prendeu na manhã desta quinta-feira (26) um homem acusado de assassinar a própria esposa no estado de São Paulo. O acusado, identificado como Juarez José da Silva, foi preso na zona rural de Floresta do Piauí. De acordo com o tenente Da Mata, que efetuou a prisão, o crime ocorreu em março deste ano, na cidade de Francisco Morato, no interior de São Paulo.

Segundo a polícia, Juarez é piauiense e morava há 20 anos em São Paulo. Ele retornou ao estado após o crime para se esconder da justiça. "O crime teve repercussão nacional por conta da brutalidade, o acusado matou a companheira com golpes de faca no pescoço", relatou o tenente.

Foto: Divulgação/PM

O tenente conta que a polícia do Piauí teve conhecimento do paradeiro do acusado logo após ele retornar ao Estado, mas a prisão não pode ser efetuada por que a Justiça de São Paulo ainda não tinha emitido o mandado de prisão contra o suspeito. "Não havia nenhum mandado em aberto, contatamos as autoridades paulistas pedindo urgência e enquanto isso ficamos monitorando o acusado por quase um mês. Ontem o mandado de prisão chegou e assim podemos realizar sua captura " disse o tenente Da Mata.

A Policia Militar informou que Juarez confessou o crime e demonstrou frieza em seu depoimento. Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Simplício Mendes onde permanece detido.

Maria Clara EstrêlaLucas Albano