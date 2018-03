"Ele fazia questão de deixar a arma sempre à mostra", afirmou testemunha

Atualizada às 11h10

Por ciúmes, Alisson chegou a atirar contra o carro de um amigo de Camila, foi o que afirmou a segunda testemunha do julgamento. Segundo Valéria Prudêncio, o ex-PM também já teria apontado a arma para a cabeça da jovem em uma discussão e fazia questão de deixar sempre a arma à mostra. "Era intimidador. Ele não soltava a arma para nada. Queria sempre mostrar que andava armado, sempre com um ar de superioridade", disse.

A testemunha acrescentou ainda que o réu costumava se referir a Camila com palavras de baixo calão e teria lhe feito ameaças.





Fotos: Assis Fernandes/ODIA

Atualizada às 09h51



A juíza ouve no momento a primeira testemunha: Luana Maria de Sousa. A defesa, no entanto, desqualificou o seu relato, afirmando que se trata de uma amiga íntima de Camila, e que isso pode deixar seu depoimento tendencioso. Luana será ouvida como informante, e não mais como testemunha, podendo escolher falar ou não. A jovem decidiu prestar depoimento, mas disse se sentir intimidada por Alisson Wattson, que teve que ser retirado do local.

Amiga de Camila disse que cobrou de Alisson alguma atitude nas buscas por Camila, mas o capitão "enrolou" e demonstrou frieza. “Várias vezes eu disse: 'Alisson, tu é capitão, faz alguma coisa! Tu sabe como funciona isso', mas ele me bloqueou do whatsapp e do facebook e sumiu. Disse que era bom resolver isso 'na amizade' sem envolver mais gente"”, relata.

Luana acrescentou que antes de cortar contato, Alisson pediu para vê-la pessoalmente, mas ela ficou com medo do réu."Eu sabia que ele era muito violento com ela. A Camila vivia com medo, ela tinha um braço machucado, que não sarava nunca. Já o vi puxando o cabelo dela, e ela já chegou a me mandar vídeos dizendo que estava com medo dele. Ela viva coagida", afirma.

Atualizada às 09h29

A defesa do ex-PM está solicitando à juíza Maria Zilnar Coutinho que a audiência seja remarcada, uma vez que o advogado recebeu ontem a tarde o caso e não teve tempo de estudá-lo a fundo e elaborar uma tese mais consistente. O réu compareceu a audiência sem nenhuma testemunha de defesa porque não teve tempo de listar os nomes.



O advogado de Alisson, Pitágoras Veloso, alega que foi convocado pela família ainda esta semana e que somente ontem, às 15h teve acesso aos autos na íntegra. "Não tive tempo suficiente para uma defesa consistente", disse.

O representante do MP, promotor Benigno Filho, rebateu o advogado dizendo que o réu foi citado inúmeras vezes e que desde que o processo começou a tramitar, os advogados foram todos devidamente notificados e só pelo fato de o advogado aqui presente ter tido acesso ontem aos autos não invalida a possibilidade de defesa. "Teve tempo mais que suficiente para arrolar testemunhas sim e o sofrimento de uma família inteira não pode ser prolongado e esse julgamento protelado", alega o promotor.

A juíza Maria Zilnar Coutinho indeferiu o pedido de adiamento do julgamento feito pela defesa alegando que o réu já se encontra preso e que o tribunal deve respeitar o tempo hábil para conclusão do caso. Rebatendo a tese do advogado de que a defesa e o réu se sentem prejudicados. "Ao réu foram dados todos os prazos e acredito que o pedido de nulidade feito pela defesa é baseado em um entendimento pessoal do advogado de que os trabalhos já desenvolvidos pela defesa não foram bem feitos", afirma.

Oito testemunhas de acusação serão ouvidas na audiência de instrução do ex-capitão Alisson Wattson, que acontece na manhã de hoje (23), na 2ª Vara Criminal de Teresina. Os nomes listados pelo Ministério Público incluem amigos e familiares da vítima, que acompanham presencialmente a audiência e veem pela primeira vez o réu do processo após o crime.

O Ministério Público vai pedir que a Justiça autorize a reconstituição da morte da estudante de Direito Camila Abreu, ocorrida no dia 26 de outubro do ano passado. Camila foi brutalmente assassinada pelo então namorado, o ex-capitão da Polícia Militar, Alisson Wattson, que confessou a autoria do crime após tentar esconder o corpo da jovem em um matagal na zona Rural de Teresina.

Durante o dia de hoje, acontece a audiência de instrução para decidir se o réu será julgado em júri popular. Serão ouvidas todas as testemunhas de acusação e defesa, e ao final do processo, a Justiça irá colher o depoimento de Alisson Wattson. “É o momento de se analisar toda e qualquer prova juntada e esclarecer todos os fatos a respeito do fato. A acusação vai requerer um pedido de reconstituição do crime justamente para comprovar a tese de que o tiro não foi acidental, como a defesa tema afirmado”, comenta a assistente de acusação do MP, Ravena Castro.

A advogada disse ainda ter sido informada de que a defesa de Alisson Wattson vai apresentar na audiência de instrução um pedido de instauração de atestado de insanidade mental, alegando que o réu não estava de posse das faculdades mentais quando cometeu o crime. Ravena Castro explicou que a acusação vai se manifestar pelo indeferimento do pedido e que vai provar que o ex-capitão da PM agiu consciente e que quando tentou esconder o corpo de Camila tinha noção da gravidade do ato que tinha praticado.

A audiência de instrução será conduzida pela juíza Maria Zilnar Coutinho, da 5ª Vara Criminal e vai ser acompanhada por amigos e familiares da vítima. Já presente no Fórum Criminal, o pai de Camila, Jean Carlos Abreu, disse esperar que a Justiça seja feita, e que a condenação de Alisson Wattson sirva de exemplo e contribua para evitar que outras famílias e mulheres não sejam vítimas de crimes brutais como o que foi cometido contra sua filha.

Maria Clara Estrêla