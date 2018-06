Açougueiro arremessa faca e mata a esposa com corte no pescoço

A Polícia Civil de Paulistana está investigando o assassinato de uma jovem de 19 anos, identificada como Gabryella Carvalho. Ela foi atingida com uma facada após o próprio marido arremessar o objeto contra a parede durante uma discussão e ele voltar e rodopiando e atingi-la no pescoço. O suspeito, de nome Nailson de Carvalho, 24 anos, era açougueiro tentou prestar socorro, mas Gabryella veio a óbito no caminho do hospital de Paulistana.



De acordo com o gerente de policiamento do interior, delegado Emir Maia, o rapaz se apresentou espontaneamente na delegacia de Paulistana e prestou depoimento ao delegado Ramon Brito Cavalcante. “Foi um ato violento, isso ficou claro, mas não podemos efetuar sua prisão imediatamente após sua entrega, porque não havia um mandado e não cabia mais o flagrante”, explicou Emir.

Ainda segundo o delegado, Nailson demonstrou arrependimento quando se apresentou e disse que não tinha a intenção de tirar a vida da esposa. Emir destacou, entretanto, que mesmo tendo sido um ato impulsivo, a faca foi arremessada na direção de Gabryella, o que configura uma tentativa de feri-la de alguma forma.

Nailson foi liberado após prestar os esclarecimentos, mas encontra-se à disposição da polícia durante todo o decorrer da investigação. Gabryella deixou um filho de 4 anos que tinha com o marido.

Maria Clara Estrêla