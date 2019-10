Acidentes na BR-343 fazem 10 vítimas em menos de uma hora

A Polícia Rodoviária Federal do Piauí (PRF-PI) registrou dois acidentes graves que deixaram 10 pessoas feridas no intervalo de menos de uma hora na BR-343. As ocorrências se deram próximo ao Parque de Exposições Dirceu Arcoverde, na região urbana da Capital, e também próximo à Colônia Agrícola Major César.



No primeiro caso, um motociclista identificado como Davi Douglas Silva Costa, 30 anos, foi atingido por um micro-ônibus que fazia linha para José de Freitas, perto do Parque de Exposições. De acordo com a PRF, ele não possuía habilitação e teria tentado fazer uma conversão para chegar à margem da rodovia, sem prestar atenção direito ao trânsito.

“Foi uma colisão lateral e o veículo de duas rodas acabou sendo arrastado pelo micro-ônibus e foi parar embaixo dele. O que sabemos no momento é que o condutor do micro-ônibus e os passageiros se evadiram do local e ainda não foram identificados nem localizados”, explicou o inspetor Alexandro Lima, porta-voz da PRF.



Foto: O Dia

Já o segundo acidente, que aconteceu próximo à Major César, teve maiores proporções e envolveu três veículos: uma picape e dois carros de passeio. De acordo com a PRF, na picape estaria o desembargador Luiz Gonzaga Brandão de Carvalho, do Tribunal de Justiça do Piauí, acompanhado da família. Ele sofreu ferimentos leves e foi encaminhado junto com os seus para um hospital de Teresina.

Já os quatro ocupantes de Fiat Strada, que também se envolveu no acidente, acabaram ficando presos às ferragens e precisaram de ajuda do Corpo de Bombeiros para serem resgatados. Estes sofreram lesões graves, mas, conforme diz o inspetor Alexandro, foram levados para o hospital conscientes.

“Não podemos definir neste primeiro momento as causas deste acidente, mas a princípio se tratou de uma colisão lateral com saída de pista seguida de tombamento. Nós conseguimos atender prontamente à ocorrência e chegar a tempo de socorrer as vítimas sem registrar nenhum óbito”, discorreu o inspetor.

Alexandro Lima lembra que há trechos da BR-343, como aquele próximo à Major César onde houve este segundo acidente, em que é proibido ultrapassagens. No entanto, mesmo com a sinalização de placas e toda a orientação da PRF, alguns condutores insistem em fazer a manobra. “Nós pedimos cautela dos motoristas, sobretudo neste início de feriado em que há um aumento do fluxo de veículos nas estradas. Tem que ter atenção redobrada e paciência”, finaliza.

Maria Clara Estrêla