Homem é atropelado na Kennedy e tem o corpo arrastado por 20 metros

Um grave acidente acontecido no final da noite de ontem (07), na Avenida Presidente Kennedy, na zona Leste de Teresina, deixou uma pessoa morta. Trata-se de Antônio dos Santos Cabral, 47 anos, que trafegava em uma motocicleta, quando foi atingido por um carro modelo Gol vermelho. Sem controle do veículo, ele acabou invadindo a outra pista e foi atropelado por um caminhão.



Antônio foi arrastado por cerca de 20 metros até que o caminhão parasse e sua motocicleta ficou completamente destruída. Com o impacto da batida, a vítima veio a óbito antes mesmo da chegada do socorro do Samu. O sargento Jota Martins, do 5º BPM, informou que o motorista do Gol, que teria batido na moto, fugiu do local antes da chegada da polícia.

Com relação ao caminhoneiro que atropelou Antônio, ele permaneceu no local, acompanhou a tentativa de socorro à vítima e forneceu todas as informações necessárias à polícia. “Ele diz que não sabe o que aconteceu, que nem viu a vítima entrando na frente do caminhão. Disse que só sentiu o impacto da batida, mas que pensou que o pneu havia estourado. Só depois que percebeu que estava arrastando algo e parou para ver”, explica o sargento Jota.

O caminhoneiro, que não teve o nome informado pela polícia, foi encaminhado para a Central de Flagrantes para prestar esclarecimentos. O corpo de Antônio dos Santos foi removido pelo IML.

Maria Clara Estrêla