Acidente envolvendo ônibus de cantor piauiense deixa um morto na BA

Um acidente grave envolvendo o ônibus do cantor Kabral e Banda, natural de Pedro II no interior do Piauí, acabou vitimando fatalmente uma pessoa e deixando outra gravemente ferida no início da tarde desta sexta-feira (23), nas proximidades da cidade de Jequié no estado da Bahia, na BR-116.







Em vídeo postado nas redes sociais, um dos integrantes da banda afirma que o ônibus havia parado no acostamento devido a um problema mecânico quando um caminhão-baú se chocou violentamente contra o veículo.

Um mecânico, que não teve a identidade revelada, estava embaixo do ônibus no momento do acidente e acabou sendo atingido pelo veículo. A vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local. Já o motorista do ônibus teve a perna dilacerada no impacto.





Segundo o guitarrista, todos os integrantes da banda estavam dentro do ônibus no momento da colisão e não sofreram ferimentos. Nas imagens, é possível ver que o veículo ficou com a traseira totalmente destruída.

Ainda não há informações oficiais sobre as causas do acidente.

