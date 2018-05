Um grave acidente envolvendo uma motocicleta modelo Honda CG 125 e um caminhão de carga de placa de Salvador-BA, acabou vitimando o motociclista identificado como Hailton Jacobina da Silva. O acidente ocorreu na BR-407, km 568, no município de Paulistana, região sudeste do estado. O acidente ocorreu por volta das 21h desta sexta-feira (4).



De acordo com o inspector Moura, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem que pilotava a motocicleta vinha na direção de Paulistana para Jacobina do Piauí e o caminhão seguia para o estado de Pernambuco quando houve uma colisão frontal.

Segundo a PRF, o motociclista não aguentou o impacto da colisão entre o caminhão e a moto e foi lançado na pista, vindo a óbito ainda no local do acidente. Já o motorista do caminhão não sofreu ferimentos graves e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos.

Acidente envolvendo moto e caminhão deixa vítima fatal na BR 407. (Foto: Reprodução/FN Notícias)



Nathalia AmaralLucas Albano