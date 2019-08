Um acidente grave envolvendo duas motocicletas deixou uma pessoa morta e quatro pessoas feridas por volta das 15h50 deste domingo (19) na cidade de Parnaíba, litoral de Piauí. Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Parnaíba, as duas motocicletas colidiram na estrada que leva à Lagoa do Portinho, vitimando fatalmente o condutor de um dos veículos.



De acordo com o sargento Wilmaykon Fontenele, do Corpo de Bombeiros de Parnaíba, populares informaram que uma das motocicletas teria tentado ultrapassar um ônibus, o que teria ocasionado a colisão frontal. Em uma das motocicletas eram transportadas três pessoas, o pai, a mãe e uma menina de 12 anos. Os três ficaram feridos e foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Acidente envolvendo duas motos deixa um morto no litoral do PI. (Foto: Reprodução/Jornal da Parnaíba)



João Batista de Araújo de Souza Júnior, de 19 anos, que conduzia a outra motocicleta na companhia de um amigo, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local do acidente. Já o amigo, identificado como Raul Marley Garcia, foi socorrido pelos bombeiros. "Quando chegamos ao local já haviam duas equipes do Samu atendendo a família que estava em uma das motos, então nós atendemos o jovem que estava na outra motocicleta. Ele estava na garupa e caiu no meio fio, foi atingido por uma cerca de arame", relata o sargento.

O corpo da vítima fatal foi recolhido e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal de Parnaíba. Todos os feridos foram encaminhados ao Hospital Estatual Dirceu Arcoverde, em Parnaíba. Equipes da Polícia Militar também estiveram no local prestando atendimento às vítimas.









Nathalia Amaral