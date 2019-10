Acidente envolvendo carreta deixa homem morto na BR 343

Um grave acidente deixou uma pessoa morta no início da tarde desta quarta-feira (30/10), na BR 343, na cidade de Amarante, distante 168 km de Teresina. A vítima de 29 anos faleceu no local depois de colisão frontal entre um carro de passeio e um veículo de carga.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o homem dirigia um carro Voyage quando saiu da faixa e invadiu a via contrária. Um caminhão que trafegava carregado de soja não conseguiu desviar e colidiu com o carro da vítima.

“Informações preliminares de acordo com testemunhas e vestígios do local, dão conta de que o condutor do veículo de passeio invadiu a faixa contrária colidindo com o veículo de carga que estava trafegando normalmente na sua faixa de rolamento”, informou a PRF.

O trecho da BR 343 ficou parcialmente interditado para que os trabalhos de perícia fossem realizados.

Otávio Neto