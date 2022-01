Acidente entre moto e ônibus deixa escrivão morto na BR 020

Um escrivão da Delegacia Regional de Picos, identificado como Abelardo José de Oliveira, 58 anos, morreu na manhã desta terça-feira (11) em um grave acidente na BR 020, próximo a cidade de Santo Antônio de Lisboa, no Sul do Piauí.

Leia também: Em Fronteiras, homem é morto a facadas e pauladas e tem corpo carbonizado

Abelardo seguia em uma moto pela rodovia federal no momento que colidiu frontalmente com um ônibus da empresa Itapemirim. O homem usava capacete, mas não resistiu e faleceu antes mesmo da chegada das equipes de socorro.

Foto: Reprodução

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que ainda investiga as causas do acidente. Testemunhas, no entanto, afirmam que o ônibus teria colhido o motociclista ao não acessa o acostamento para realizar uma convenção para acessa uma rotatória.

Foto: Romário Mendes

A Delegacia Regional de Picos divulgou nota de pesar pela morte do servidor. “Abelardo tinha uma história de serviços prestados ao povo picoense, sendo um excelente servidor público, conhecido por todos os seus colegas por ser extremamente prestativo e nunca recusar ajuda ao próximo”, disse a nota.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no