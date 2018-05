Um acidente grave envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete modelo Toyota Hilux deixou duas pessoas mortas na noite deste domingo (20). A colisão frontal aconteceu no km 336 da BR-343, na saída de Teresina.



Acidente entre moto e Hilux deixa dois mortos na saída de Teresina. (Foto: Reprodução/Fala Piauí)



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), com o impacto da colisão, o condutor e a passageira da motocicleta morreram na hora. As vítimas foram identificadas pelas iniciais como S. H. S. de 50 anos, e a passageira T. M. P. de 57 anos.

As causas do acidente ainda serão investigadas pela PRF. O motorista da hilux, ainda não identificado pela Polícia, evadiu-se do local sem prestar socorro às vítimas.

Nathalia Amaral