Acidente deixa uma pessoa morta na zona Leste de Teresina

Uma colisão na tarde desta quinta-feira (07) entre um carro e uma moto na Avenida Zequinha Freire, zona Leste de Teresina, terminou com uma mulher morta e o filho ferido. A colisão aconteceu no cruzamento da avenida com a Rua Santa Terezinha.

O Portal O Dia apurou com a Companhia Independente de Policiamento de Trânsito (CIPTran) que mãe e filho trafegavam pela avenida em uma moto, quando um carro Fiat invadiu a preferencial e colidiu com o veículo das vítimas.

Com força do impacto, a mulher, identificada como Francisca Machado, e o jovem, Osvaldo Machado, foram arremessados à distância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para a ocorrência por populares.

A equipe médica, contudo, contatou que a mulher já se encontrava sem vida. O jovem sofreu ferimentos, foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Urgência de Teresina (HUT). O Instituto de Medicina Legal (IML) fez a remoção do corpo logo após a perícia que vai revelar os a causa da morte.

Otávio Neto